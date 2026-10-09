A nova ansiedade dos 30 anos

Durante boa parte da vida adulta, ter filhos parece ser uma decisão que pode esperar. Primeiro vem a formação, depois a carreira, a estabilidade financeira, um relacionamento consolidado e, para muitas pessoas, a sensação de finalmente estar preparada para assumir uma responsabilidade que vai transformar completamente a rotina.

O problema é que, em algum momento da terceira década de vida, uma variável começa a entrar na equação com mais força: o tempo. “A pergunta ‘quero ter filhos?’ passa a dividir espaço com outra, potencialmente mais angustiante: ‘e se eu quiser, mas esperar demais?’.

A chamada ansiedade reprodutiva tem ganhado espaço em uma geração que, ao mesmo tempo em que posterga a parentalidade, recebe informações cada vez mais frequentes sobre relógio biológico, queda da fertilidade e congelamento de óvulos.

Entre alertas legítimos e mensagens alarmistas, surge uma dúvida importante: afinal, existe motivo científico para que pessoas na faixa dos 30 anos se sintam pressionadas pelo tempo? A resposta não é simples, mas começa com um fato bem estabelecido pela ciência: a fertilidade humana não permanece constante ao longo da vida.

O médico explica que, no caso feminino, a idade é um dos fatores mais importantes associados à capacidade reprodutiva, porque o número e a qualidade dos óvulos diminuem progressivamente com o passar dos anos.

Continua após a publicidade

Essa redução ocorre de forma gradual, mas tende a se tornar mais acentuada a partir da metade dos 30 anos. É importante evitar dois extremos. Não é correto dizer que uma mulher aos 30 anos precisa entrar em pânico porque sua fertilidade está acabando, mas também não podemos transmitir a ideia de que a capacidade reprodutiva permanece inalterada até os 40 anos.

A fertilidade sofre uma redução progressiva, e conhecer essa trajetória permite tomar decisões mais conscientes, sem transformar a biologia em uma fonte permanente de ansiedade.

Um dos principais problemas da discussão sobre fertilidade é a interpretação dos 35 anos como uma espécie de prazo final. Do ponto de vista médico, essa idade tem importância porque diferentes riscos reprodutivos e obstétricos passam a aumentar e porque a queda da fertilidade tende a se tornar mais acelerada.

Continua após a publicidade

Isso não quer dizer que exista uma transformação biológica abrupta na passagem de um aniversário para outro. A fertilidade funciona como um processo contínuo, e não como um interruptor que permanece ligado até determinada idade e, de repente, se desliga.

Dados utilizados por entidades médicas mostram que casais saudáveis têm maiores chances de concepção por ciclo nos anos mais jovens da vida reprodutiva. Essa probabilidade começa a diminuir ao longo dos 30 anos e a redução se torna mais evidente posteriormente. Aos 40 anos, por exemplo, a chance de gravidez em um único ciclo menstrual é significativamente menor do que nas décadas anteriores.

O problema é que a comunicação sobre fertilidade muitas vezes transforma uma tendência estatística em uma previsão individual. Ter 35 anos não significa infertilidade, assim como ter 28 anos não representa uma garantia de que a gravidez acontecerá imediatamente. A idade é um fator extremamente importante, mas não é o único elemento que determina a fertilidade de uma pessoa ou de um casal.

Continua após a publicidade

Nesse cenário, a decisão de ter filhos deixou de ser apenas uma consequência esperada da vida adulta e passou a exigir planejamento. A tensão surge justamente porque o calendário social e o calendário biológico não obedecem necessariamente ao mesmo ritmo.

Uma pessoa pode sentir que ainda está construindo as condições emocionais, profissionais ou financeiras que considera necessárias para ter um filho enquanto, paralelamente, começa a se preocupar com a passagem do tempo reprodutivo.

Essa é uma angústia muito contemporânea. As pessoas receberam a mensagem de que podem planejar praticamente todos os aspectos da vida, mas a reprodução tem uma variável que não está completamente sob controle: a idade. O papel da medicina não deve ser dizer quando alguém precisa ter filhos, mas fornecer informações para que essa decisão seja tomada conhecendo as possibilidades e também as limitações biológicas.

Continua após a publicidade

Para quem deseja ter filhos no futuro, mas ainda não pretende iniciar uma tentativa de gravidez, o planejamento reprodutivo pode ser uma ferramenta importante. Isso não significa que todas as pessoas precisem realizar exames ou recorrer ao congelamento de óvulos, mas conhecer a própria situação pode ajudar na tomada de decisões.

No fim, talvez a nova ansiedade dos 30 revele uma contradição da vida contemporânea: nunca tivemos tantas possibilidades para decidir quando e como construir uma família, mas a liberdade de escolha também trouxe uma pergunta que gera uma pressão inédita.

A ciência não oferece uma data perfeita para ter filhos. O que ela oferece é algo potencialmente mais útil: informação suficiente para que o tempo deixe de ser um inimigo invisível e passe a ser apenas mais um elemento a ser considerado na construção de um projeto de vida.

Continua após a publicidade

* Rodrigo Rosa é ginecologista e obstetra especialista em Reprodução Humana, e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo, e do Mater Lab, e membro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana (SBRH)