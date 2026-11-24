Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

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Com o avanço do diabetes no Brasil, cresce o alerta para complicações graves na visão, como a retinopatia diabética e a perda irreversível da visão. Por ser uma doença silenciosa, o controle rigoroso da glicemia e consultas oftalmológicas regulares são cruciais para evitar a cegueira.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Estima-se que quase 13% dos adultos nas capitais brasileiras tenham diagnóstico de diabetes, um percentual que mais do que dobrou nos últimos 20 anos. Esse crescimento preocupa não apenas pelas complicações cardiovasculares, renais e neurológicas da doença, mas também pelo risco de perda irreversível da visão.

O diabetes é uma doença silenciosa. Nos estágios iniciais, geralmente não provoca sintomas, e as alterações oculares podem levar anos para aparecer. Por isso, é fundamental conhecer os fatores de risco, especialmente o histórico familiar e o excesso de peso, além de realizar exames periódicos para avaliar a glicemia.

De maneira simples, o diabetes pode danificar os pequenos vasos sanguíneos, prejudicando a circulação e o fornecimento de oxigênio aos tecidos.

Na retina, região do fundo do olho responsável pela formação das imagens, essas alterações nos vasos sanguíneos podem provocar falta de oxigênio, sangramentos, acúmulo de líquido e danos progressivos às células responsáveis pela visão.

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O problema é que a retina é um tecido extremamente delicado e insubstituível. Quando o dano é muito avançado, a perda visual pode ser irreversível.

Além da retinopatia diabética, pessoas com diabetes apresentam maior risco de desenvolver catarata precocemente e alguns tipos de glaucoma.

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Hoje temos excelentes tratamentos oftalmológicos, incluindo laser, medicamentos injetados dentro do olho e cirurgias. Mas nenhum deles substitui o controle adequado do diabetes.

Mesmo com acesso aos melhores tratamentos, um paciente que mantém a glicemia descontrolada continua exposto a complicações graves e à possibilidade de perder a visão.

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Outro ponto importante é que o paciente pode apresentar alterações significativas na retina mesmo enxergando perfeitamente. Por isso, quem tem diabetes precisa de acompanhamento oftalmológico regular, sem esperar que a visão piore.

O ponto mais importante é que grande parte dessas complicações pode ser evitada ou ter seu risco significativamente reduzido. Conhecer os fatores de risco, diagnosticar o diabetes precocemente, controlar a glicemia, a pressão arterial e o colesterol, assim como realizar exames oftalmológicos periódicos são medidas fundamentais para preservar a visão.

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As novas medicações e “canetinhas” para controle do peso também são um grande avanço no controle do diabetes.

O melhor tratamento para a cegueira causada pelo diabetes é evitar que ela aconteça. Quando o paciente chega com a retina muito comprometida, nem sempre conseguimos recuperar a visão, mesmo usando os tratamentos mais modernos disponíveis.

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*Rubens Belfort Neto é médico oftalmologista, Ph. D. pela Unifesp e especialista em retina e oncologia ocular.