Uma mulher negra na presidência dos Estados Unidos?

A desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição nos Estados Unidos (fato que causou surpresa e choque para os atores do cenário político, do mercado e da sociedade), deixa evidente que nem o mesmo o poderoso presidente americano pode tudo. Nem em relação aos demais atores políticos e problemas globais, como denota a invasão e guerra da Ucrânia ou o conflito do Oriente Médio, nem contra a força da opinião pública e de seu próprio partido, que compreendeu que ele não a reúne mais condições físicas para seguir adiante. E, principalmente, contra os financiadores de campanha, que se recusam a aportar recursos numa candidatura que entendem sem força para singrar as águas revoltas do tóxico e polarizado embate representado pelo candidato e ex -presidente Donal Trump, vitaminado pela tentativa de assassinato, cada vez mais líder da turma do quanto pior, melhor.

Todavia, a desistência, que representa o ocaso de uma trajetória política grandiosa com doze anos à frente do poder político americano, abre as portas da esperança para uma possível trajetória de vitória para a primeira mulher negra presidente. A recente decisão de Kamala Harris de concorrer no lugar de Biden tem sido objeto de intensos debates entre especialistas e analistas políticos. Filha de imigrantes, Harris, aos 59 anos, já deixou sua marca como a primeira mulher vice-presidente do país. Sua nomeação, apoiada por Biden, suscita questões cruciais sobre o futuro político americano.

TIMING JOGA A FAVOR DO PARTIDO DEMOCRATA

Para Lucas Martins, professor de Política e doutorando na Universidade Temple, na Filadélfia, a estratégia de Biden ao apoiar imediatamente Harris foi determinante. Segundo Martins, o timing estratégico do anúncio não apenas desviou o foco da campanha de Trump e de questões urgentes, como o atentado recente, mas também fortaleceu a unidade do Partido Democrata, evitando divisões internas em um momento crítico da corrida eleitoral.

Em contraste com opiniões que consideram a entrada de Harris tardia, Martins argumenta que “ela não chegou atrasada, não”. Ele antecipa que a vice-presidente terá uma visibilidade significativa durante a Convenção Democrata em agosto, um evento crucial que pode impulsionar sua campanha. Isso se deve, em parte, às regras eleitorais que permitem a Harris beneficiar-se dos recursos arrecadados pela campanha conjunta com Biden.

Como membro ativo do movimento de evangélicos progressistas nos EUA, Martins não apenas analisa o cenário político com profundidade, mas também reconhece o potencial de Harris para fortalecer a diversidade na liderança americana. Sua ascensão não apenas representa um marco histórico para mulheres e minorias étnicas no país, mas também reflete uma estratégia inteligente do Partido Democrata para consolidar seu apoio e ampliar sua base eleitoral.

Além disso, é fundamental destacar que Kamala Harris já fez história como a primeira vice-presidente negra e agora pode se tornar a primeira mulher negra presidente da maior potência mundial. Esse fato traz grande alegria e esperança para aqueles que buscam uma representação mais inclusiva e diversificada na liderança política global.

Portanto, a entrada de Kamala Harris na corrida presidencial não apenas reconfigura o cenário político americano, mas também redefine as estratégias eleitorais em um momento crucial para o futuro da nação. Sob a perspectiva de Lucas Martins, podemos vislumbrar não apenas um movimento político, mas um reflexo das complexas dinâmicas que moldam a democracia contemporânea nos Estados Unidos.