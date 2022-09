Um mapa nacional do duelo presidencial

Roraima é o Estado mais bolsonarista e o Piauí se consolida como o principal reduto lulista, informa o Ipec com base em pesquisas estaduais realizadas nas últimas duas semanas. Da compilação feita pela consultoria Vector Research produziu-se um mapa nacional da disputa pela presidência.

No Sudeste se trava a maior batalha nessa reta final da campanha — na região vivem 42% dos eleitores brasileiros. Há um virtual empate no Rio de Janeiro (diferença é de 3 pontos percentuais). E Lula, por enquanto, leva vantagem em São Paulo (9) e em Minas Gerais (15).

No conjunto da Federação, Lula lidera com 13 pontos. Alcança 41% das intenções de voto. Bolsonaro corre atrás, com 31%.

As próximas três semanas devem ser condimentadas pela emoção dos candidatos e respectivas torcidas. Como costumava lembrar Heitor Aquino Ferreira, assistente dos generais Golbery do Couto e Silva e dos ex-presidentes Ernesto Geisel e João Figueiredo, ganha quem tiver mais votos.