Simone Tebet: “Quer tirar o Lula? Só tem um jeito: é votando no centro”

“As pessoas não estão satisfeitas, elas estão votando no menos pior. Quem vota em Lula, porque não quer Bolsonaro; e quem vota em Bolsonaro, porque não quer Lula. A polarização fez o eleitor pensar que essa é uma eleição de um turno só. Quero dizer que essa é uma eleição de dois turnos. Quer tirar o Lula? Só tem um jeito: é votando no centro democrático (…) Temos um presidente que virou as costas para o mundo, nos tornou pária internacional, não só pela questão ambiental, mas por se apresentar sempre do lado errado da história, confrontando inclusive nossos parceiros comerciais.”

(Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul e candidata presidencial do MDB, a William Waack, da CNN.)