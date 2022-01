“Sem o Estado, viramos subcidadãos no Google, Facebook e Twitter”

“A Justiça brasileira é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não se controla a internet sem a participação ativa na moderação do conteúdo das próprias plataformas tendo termos de uso que possam ser implementáveis na prática. E sem a presença do Estado, com leis e fiscalização, viramos subcidadãos pertencentes à jurisprudência do Google, do Facebook ou do Twitter.”

(Gustavo Binenbojm, professor da UERJ, sobre empresas digitais e o abuso nas redes pela avalanche de notícias falsas nas campanhas eleitorais.)