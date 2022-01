“A proposta de referendo do PT para desfazer as privatizações vai englobar os leilões de Lula e Dilma? Estradas, linhas de transmissão, usinas, aeroportos, poços de petróleo? Ou só para aquelas onde tem boquinha para dirigente e sindicalista?”

(Elena Landau, economista, advogada e ex-diretora do programa de privatizações do BNDES no governo de Fernando Henrique Cardoso.)