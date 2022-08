Macron: “O povo vai precisar da força da alma para enfrentar o que virá”

“Penso no nosso povo, que vai precisar da força da alma para enfrentar os tempos que virão, resistir às incertezas, às vezes facilidades e adversidades e, unidos, aceitar pagar o preço da nossa liberdade e dos nossos valores (…) Desde o ataque brutal lançado por Vladimir Putin, em 24 de fevereiro, a guerra está mais uma vez a poucas horas de nossas fronteiras em solo europeu (…) Sim, os fantasmas do espírito de vingança, as flagrantes violações da soberania dos Estados, o intolerável desprezo dos povos, os imperialistas reaparecerão do passado para se imporem na vida cotidiana de nossa Europa, nossos vizinhos, nossos amigos (…) Devemos trabalhar por nossa soberania energética, para apoiar os franceses, nossas empresas no contexto desta guerra. Precisamos entrar coletivamente em uma lógica de sobriedade energética.”

(Emmanuel Macron, presidente da França, em advertência sobre o aumento generalizado dos preços nos próximos meses, e em particular da energia.)