Lula: “Não existe ‘já ganhou’, resultado só depois da apuração”

“Teremos que ter muita habilidade de construir as nossas alianças, de conviver com pessoas. Por exemplo, tem gente que diz :‘Pô, Lula, mas você conversou com o cara que votou no impeachment’. Se eu não for conversar com alguém que votou no impeachment, eu vou deixar de conversar com pelo menos 400 deputados. Como a gente faz? Como a gente constrói? Quero construir o leque de pessoas que ajudam a governar esse país para a gente mudar. Quando a gente ganhar, vamos ter que ter maioria no Congresso Nacional, maioria no Senado. Se não, como construir? Temos que construir no processo eleitoral (…) A luta não será fácil. Não existe essa do ‘já ganhou’. Resultado de eleição a gente só sabe depois da apuração.”

(Lula, candidato presidencial do PT.)