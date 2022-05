Lula e Alckmin chamam Dilma e aliados para definir rumo da campanha

Lula e Geraldo Alckmin convidaram Dilma Rousseff, presidentes e representantes dos partidos aliados para reunião hoje, em São Paulo. Querem definir o rumo da campanha.

A proposta na mesa é balizar o marketing a partir do slogan “Vamos juntos pelo PT”, com letras em padrão vermelho, verde-amarelo e preto.

Em tese, as cores resumiriam identidades do Partido dos Trabalhadores, da diversidade populacional e da bandeira nacional — neste caso, para evitar “apropriação” na propaganda de Jair Bolsonaro.

Será delineada a agenda de comícios nas próximas cinco semanas. No roteiro inicial está o Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Caxias do Sul) e Santa Catarina (Florianópolis e Joinville). Todos com segurança reforçada.

Programa de governo só em agosto, depois da convenção na qual será sacramentada a chapa Lula-Geraldo Alckmin.

A participação em debates será rarefeita. À princípio, limitada a três, se houver confirmação de presença de Bolsonaro. E, mesmo assim, em datas que sejam consideradas convenientes à tática de campanha.

PT e aliados devem, também, enviar comitiva de parlamentares ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pretendem marcar posição “em defesa das instituições democráticas”, alvo constante de Bolsonaro.

Lula e Alckmin têm pressa. Querem começar a campanha nesta semana semana com a ideia fixa de “evangelizar” eleitores — ou desidratar outros concorrentes — para agrupamento do voto antibolsonarista no primeiro turno.