Lula: “Cometemos um equívoco, a pressão em cima da Dilma”

“A Dilma é uma pessoa pela qual eu tenho o mais profundo respeito e carinho. A Dilma tecnicamente é uma pessoa inatacável, tem uma competência extraordinária. Onde ela erra, na minha opinião, é na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas, para atender as pessoas mesmo quando você não gosta do que as pessoas estão falando. (…) Eu acho, efetivamente, que cometemos um equívoco, pela pressão em cima da Dilma.”

(Lula sobre a ex-presidente Dilma Rousseff.)