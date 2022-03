Luciano Bivar: “O governo Bolsonaro tem ministros muito malucos”

“É natural que todos queiram conversar conosco. Isso não significa que vamos nos unir a eles. A informação que passaram foi a de que eles querem falar comigo sobre economia, a nossa proposta de reforma tributária. Não sei se por trás disso há outros interesses. O governo Bolsonaro tem ministros muito malucos. Como entrar num governo com membros que idolatram seu chefe maior, sem ter o menor

discernimento de dar um conselho? É um governo cheio de pústulas.”

(Luciano Bivar, deputado federal por Pernambuco e presidente do União Brasil, a Reynaldo Turollo Jr., de VEJA, sobre tentativas de ministros e de assessores de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, de aproximar o governo do partido, que hoje detém a maior bancada no Congresso.)