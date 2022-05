Justin Trudeau sobre aborto: “Precisamos garantir proteção a esse direito”

“A livre escolha de uma mulher é uma escolha, uma decisão, que deve ser só dela. Toda mulher no Canadá tem direito a um aborto legal e seguro. Sabemos que, infelizmente, com o que estamos vendo com nossos vizinhos do sul [os Estados Unidos], e até mesmo em debates dentro do Partido Conservador do Canadá, precisamos garantir que as proteções estejam em vigor para que nunca vejamos as pessoas retrocederem nesse direito.”

(Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá. A Suprema Corte canadense estabeleceu o direito ao aborto em 1988 e, aparentemente, é improvável um retrocesso. Mas no vizinho EUA, a Suprema Corte pode mudar ou derrubar a legislação sobre o tema, o que poderia encorajar movimentos antiaborto no continente. O presidente americano Joe Biden resolveu mobilizar eleitores para proteção ao direito ao aborto na campanha para as eleições legislativas, que acontecem em novembro.)