APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
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Política

Enigma

Fábrica de adubos da Petrobras já leva o triplo do tempo da construção de Brasília

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 3 jul 2026, 15h01
Tentativa de conter alta dos combustíveis abriu crise na estatal
Petrobras (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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“Agora vai”, disse Lula no palanque, enquanto assinava uma simbólica ordem à Petrobras para terminar a construção da indústria de fertilizantes no Cerrado. Está quase pronta, falta apenas 20% da estrutura, nas contas do governo. Resta o enigma: por que a maior empresa pública brasileira vacila há uma dúzia de anos na conclusão dessa fábrica de adubo nitrogenado em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul?

O projeto foi decidido no segundo mandato de Lula, em 2007, como alternativa à extrema dependência brasileira das importações de fertilizantes (70% na época, 80% hoje) num cenário de crise no mercado mundial de fertilizantes. A Petrobras escolheu Três Lagoas pela equidistância com o fornecedor de gás natural, a Bolívia, e as indústrias consumidoras da Região Sudeste. Em 2011 iniciou a construção em terreno doado pela prefeitura e a montagem dos principais equipamentos comprados na China, entre eles um reator de amônia (761 toneladas) e outro de ureia (370 toneladas).

A obra foi interrompida uma semana antes do Natal de 2014, quando Dilma Rousseff já estava reeleita, depois de atropelar a ambição de Lula pelo terceiro mandato presidencial (ele esperou oito anos para conseguir se eleger de novo). Na sexta-feira pré-natalina, a Petrobras anunciou a rescisão de contratos com a empreiteira brasileira Galvão Engenharia e a chinesa Sinopec. Alegou necessidade de “garantir a conclusão do empreendimento no menor prazo possível”. Desde então, amarrou o tempo no poste, como escreveu o poeta Manoel de Barros.

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Mais de doze anos se passaram, e ainda falta um quinto da estrutura. Já custou cerca de 2 bilhões de dólares, equivalentes a 10 bilhões de reais. São mais de 4 000 dias de atraso, o triplo do tempo que o governo Juscelino Kubitschek precisou para construir Brasília na década de 1960.

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Quando a Petrobras começou a obra em Três Lagoas, o empresário Aliko Dangote limpava um terreno para projeto similar de fertilizantes nitrogenados nos arredores de Lagos, Nigéria, a 7 500 quilômetros de distância, do outro lado do Atlântico. A fábrica foi montada com base no preço médio de 300 dólares por tonelada de ureia — fertilizante na forma de grãos brancos formulado com nitrogênio (entre 20 a 40% da composição). Começou a produzir em 2022. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o valor do adubo mais que dobrou, chegando a quase 700 dólares a tonelada.

“Fábrica de adubos da Petrobras já leva o triplo do tempo da construção de Brasília”

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Dangote, 69 anos, pertence à elite de Kano, situada a 1 200 quilômetros de distância da capital nigeriana, epicentro da comunidade fula, grupo étnico de pastores nômades. Controla grande parte do comércio de commodities da África. Costuma aparecer como empresário mais rico nas listagens de africanos bilionários. “Só entro em negócios que sou capaz de entender por completo”, repete em entrevistas.

Parece inexplicável o fracasso da Petrobras na fábrica de Três Lagoas. Lula até ensaiou uma autocrítica no comício da semana passada: “Não tem explicação por que uma empresa dessa magnitude, que ia produzir fertilizante para ajudar no barateamento e na qualidade dos alimentos, ficou parada doze anos”. Acrescentou: “Uma coisa é você não começar, porque não quer fazer, porque não tem projeto ou porque não tem dinheiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é você começar, e você tem dinheiro, tem projeto e tem necessidade. E aí, quando você tem quase 85% da estrutura de uma obra como essa, de repente, para. Fica aí doze anos parado, com o Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ter sido produzidos no Brasil”.

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Mea-culpa à parte, Lula tem razão sobre as perdas imensuráveis para uma potência agrícola que depende da importação de 8 de cada 10 toneladas de fertilizantes nitrogenados. Terminar o projeto vai custar mais 1 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais. Na conta final, o país terá uma linha de produção de adubos nitrogenados a um custo quase 50% acima do orçamento inicial e, também, do padrão mundial. É o custo básico de retomada desse empreendimento parado por doze anos, tempo maior que o gasto na construção da monumental usina hidrelétrica de Itaipu (1974-1984).

Há quem atribua esse e outros mistérios da Petrobras ao enredo de corrupção desvelado na Operação Lava-Jato. É possível, mas vale lembrar a prudente ressalva: não se considere exemplo de malícia aquilo que pode ser explicado por incompetência.

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Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

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Dilma Rousseff
Luiz Inácio Lula da Silva
Petrobras
Política
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