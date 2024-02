Em silêncio

Brasília “guarda silêncio” sobre uma tragédia ambiental amazônica: a contaminação do Rio Tapajós pelo mercúrio usado no garimpo ilegal de ouro no sudoeste do Pará. A advertência é da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tribunal autônomo dos países associados à Organização dos Estados Americanos (OEA).

O envenenamento por mercúrio já representa ameaça existencial à tribo dos mundurucus, alerta a Corte Interamericana em documento enviado ao governo e ao Supremo Tribunal Federal. São 12 000 indígenas espalhados por três dezenas de aldeias às margens do Tapajós, distantes quase 2 000 quilômetros de Belém.

O tribunal exemplifica com estudos clínicos e laboratoriais conduzidos pelo neurocirurgião Erik Leonardo Jennings Simões. É um pesquisador reconhecido, típico médico da floresta baseado em Santarém (PA), onde sua família aportou por volta de 1867, em fuga da guerra civil nos Estados Unidos. Ele constatou que 99,09% dos mundurucus apresentam taxas de contaminação sanguínea muito superiores ao nível máximo admitido pela Organização Mundial da Saúde. A média encontrada foi de 67,2 microgramas de mercúrio por litro de sangue, quase sete vezes acima do padrão de tolerância da OMS.

Mais de 72% dos indígenas examinados já são portadores de sintoma físico sistêmico. Desses, 87,5% são de origem neurológica. Equipe da Corte Interamericana enviada à região, em outubro do ano passado, recebeu informações sobre recorde de pedidos de cadeiras de roda no posto de saúde local, a maioria “para crianças nascidas com má-formação cerebral”.

O Tapajós serpenteia pelo Mato Grosso e o sudoeste do Pará antes de desaguar no Rio Amazonas, na altura de Santarém, a 700 quilômetros de Belém. As aldeias mundurucus, dizem geólogos, estão assentadas em terras com ocorrência de ouro até 1 quilômetro de profundidade, produto de erupções de antigos vulcões, hoje inativos.

Como o preço do metal no mercado mundial dobrou na última década, o garimpo ilegal multiplicou-se em toda a Amazônia, com uso excessivo de mercúrio para separar o minério de sedimentos. A exploração ainda é caracterizada como artesanal na legislação, datada dos anos 60, porém, é conduzida por empresas irregulares, com capital suficiente para adquirir aviões (2 milhões de reais), equipamentos pesados como retroescavadeiras (600 000 reais) e ainda bancar os custos operacionais na lavra.

Em 2019, foram apresentadas na Câmara dos Deputados estimativas de lucro em torno de 1 bilhão de dólares (5 bilhões de reais) por ano na produção e comércio ilegal de ouro na Amazônia. Esse valor parece subestimado, devido à clandestinidade dos negócios. Num exemplo do ano seguinte, a cooperativa de garimpeiros do Tapajós movimentou 543,5 milhões de reais na compra de ouro. Repassou uma parte a outra empresa, Penna e Mello (Pemex), para exportação com base em “escriturações fraudulentas”. No espaço de quinze meses, até 2021, a Pemex movimentou 693,3 milhões de reais somente na exportação de 2,3 toneladas de ouro “de origem suspeita”, como anotou em processo o juiz Gilson Vieira Filho, de Belém.

A leniência interessada do governo Jair Bolsonaro resultou no avanço das atividades ilícitas de garimpeiros, madeireiros e grileiros nas terras dos mundurucus, no Pará, e dos ianomâmis, em Roraima.

Um ano atrás, Lula foi a Roraima ver a tragédia humanitária provocada pela invasão no pedaço da Amazônia ocupado pelos ianomâmis, que tem o tamanho de Pernambuco. Discursou anunciando medidas paliativas, mas promissoras em saúde e segurança. O governo, no entanto, embaraçou-se numa teia burocrática, entre “gabinetes interministeriais”, “comitês de crise” e “salas de situação” com dezoito órgãos federais e 233 planos “emergenciais” e “estruturantes”.

O governo segue patinando, enquanto a mineração ilegal avança, contaminando os rios da região, que abastecem de água a capital Boa Vista. A devastação na comunidade ianomâmi continua, retratada na desnutrição em quase 80% dos registros sanitários e nos casos de malária entre sete de cada dez indígenas — foram 45 mortes no ano passado, mais da metade crianças. Há, também, aumento de conflitos tribais pelo não reconhecimento de filhos de mulheres ianomâmis com garimpeiros.

A Corte Interamericana deu prazo de três meses para o governo brasileiro apresentar um plano “com medidas concretas” para resguardar indígenas ameaçados na Amazônia. Lula precisa correr, se não quiser se arriscar a ser protagonista de um fiasco político em Belém, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro do ano que vem.

2024-02