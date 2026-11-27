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Com quatro décadas de promessas e mais de 20 bilhões de reais gastos, projetos como a ferrovia Transnordestina se arrastam pelo sertão sem estudos de viabilidade técnica ou perspectiva de conclusão. Descubra como o descaso e a politicagem transformaram obras inacabadas em um negócio bilionário.

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É uma saga de quatro décadas desde os espinheiros do sertão nordestino até os jardins dos palácios de Brasília. Metade do tempo foi usada em discursos de campanhas eleitorais. Outra vintena de anos foi desperdiçada na marcha lenta da ferrovia Transnordestina e do sistema de abastecimento de água do Xingó, no Rio São Francisco.

Obra inacabada parece ser um grande negócio para muitos, menos para quem paga a conta. Esses dois empreendimentos governamentais já consumiram mais de 20 bilhões de reais, equivalentes a 3 bilhões de dólares — quase o triplo do orçamento original. E não têm perspectiva de conclusão.

Por critérios de racionalidade administrativa, é quase impossível de ser entendida ou explicada a decisão de jogar dinheiro público em iniciativas desse tipo, segundo o Tribunal de Contas da União.

Isso porque até hoje não foram feitos estudos sobre a viabilidade técnica, ambiental e econômica da ferrovia de 15 bilhões de reais e do sistema de abastecimento de água de 5 bilhões de reais na margem direita do Rio São Francisco.

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Passaram-se três décadas desde a concessão da ferrovia ao grupo privado CSN/Steinbruch, no governo Fernando Henrique Cardoso. As obras começaram em 2006, num comício de reeleição de Lula em Missão Velha (CE), a 500 quilômetros de Fortaleza.

Anunciava-se um projeto transformador para a vida de um terço dos brasileiros do Nordeste, cuja economia se limita a 15% do produto interno bruto (PIB). Semeou-se esperança ao redor dos 1 700 quilômetros de trilhos que integrariam áreas produtoras de commodities agrícolas e minerais aos portos atlânticos do Ceará e de Pernambuco.

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Permanece a confiança de que algum dia algo bom acontecerá. Em Quixeramobim (CE), por exemplo, um breve desfile de vagões da Transnordestina marcou a festa dos 237 anos da cidade onde nasceu Antonio Conselheiro, líder da Guerra de Canudos. Foi simbólico, quase um ritual de renovação de esperança patrocinado pela prefeitura — o ramal não estava acabado e não havia carga para o comboio ferroviário transportar.

“O país gasta com ferrovia inacabada sem ter feito um só estudo de viabilidade”

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Lula celebrou a obra num comício de reeleição e, mais tarde, inaugurou a ferrovia em campanha para eleger Dilma Rousseff. Em junho de 2009, ela já estava escolhida como sucessora quando soube da impossibilidade do término da Transnordestina até 2010, ano de sua candidatura à Presidência. O secretário de Integração, Luiz Antonio Eira, mencionou a necessidade de suspensão de transferência de novos recursos para a obra da ferrovia que estava atrasada. A então chefe da Casa Civil retrucou de forma grosseira. O secretário abandonou a reunião e o governo ficou em silêncio. Quatro anos depois, Dilma inaugurou a ferrovia mesmo inacabada. Estava na batalha pela reeleição.

Desde então, o Tribunal de Contas emitiu uma sucessão de ordens de suspensão da transferência de recursos públicos para a Transnordestina. “Faltam informações confiáveis sobre projeto e orçamento”, cobrava. Em 2021, a consultoria McKinsey atestou a “inviabilidade econômico-­financeira da implantação integral da malha” da Transnordestina. O governo Jair Bolsonaro achou melhor retalhar o projeto. Deixou o trecho cearense já financiado para a concessionária privada e retomou para a União o ramal pernambucano, que está com apenas um terço dos trilhos assentado na rota de 600 quilômetros entre o sertão e o porto marítimo de Suape.

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O Brasil tem 57 quilômetros de rodovia construída para cada quilômetro de trilho ferroviário plantado. Houve tempo em que o país estabelecia recordes de velocidade na construção da malha ferroviária.

No Império, o empresário gaúcho Irineu Evangelista, visconde de Mauá, liderou um consórcio privado na construção de uma ferrovia ligando o interior paulista ao Porto de Santos, via capital. Havia um grande desafio de engenharia — fazer um comboio ferroviário descer o despenhadeiro de 8 quilômetros da Serra do Mar, com 800 metros de escarpa, para descarregar café no cais da Baixada Santista. A obra durou sete anos e acabou dez meses antes do prazo contratual. Foi o ponto de virada para a economia do estado de São Paulo.

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É sedutora a proposta de integração ferroviária das zonas produtoras interioranas aos portos fluviais e marítimos. Por isso, são recorrentes exaltações aos trilhos da Ferrogrão (Mato Grosso-Pará), das ferrovias de Oeste-­Leste (Fiol) e Centro-Oeste (Fico), entre outras. Sobram promessas e projetos. O custo é o que menos importa, como o TCU está demonstrando no caso da Transnordestina.

Os textos dos colunistas não refletem, necessariamente, a opinião de VEJA

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023