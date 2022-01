Ciro Gomes: “Estão roubando 40% no orçamento”

“Nós estamos com a menor taxa de investimento da história do Brasil. No orçamento vai sobrar 25 bilhões na melhor hipótese e o Bolsonaro entregou 20 bilhões para a tal ‘emenda de relator’, que é um orçamento secreto. Claro que há muitas exceções, mas por regra estão roubando 40% [no orçamento]. Eu vou para o poder para mudar isso. É o que me separa do Lula, do Bolsonaro e dessa gente que não tem proposta para o Brasil e quer que o povo vote só no Chico, no Mané, no carisma, na picanha, na cerveja, na defesa da família, contra o comunismo. Não é possível que a gente vote no Bolsonaro para protestar contra a contradição do Lula e do PT, da corrupção e da crise econômica e, agora, vá votar no Lula pra se livrar do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, Brasil, vamos dar uma chance a uma coisa nova.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do Podemos, ontem em entrevista a William Waack, na CNN.)