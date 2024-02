VEJA Mercado - sexta, 9 de fevereiro

Crise na Argentina afetará PIB brasileiro em 2024, diz Bráulio Borges

VEJA Mercado em Vídeo desta sexta-feira conversa com o pesquisador do FGV IBRE. Entre outros assuntos, ele aponta que queda do poder de compra dos argentinos está reduzindo exportações brasileiras para o país vizinho.