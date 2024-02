Charge do JCaesar

VEJA Mercado em Vídeo

Recuperações judicias e o teste de fogo dos juros altos

A semana foi marcada por decisões importantes na política monetária. O Federal Reserve, o banco central americano, manteve a sua taxa de juros, enquanto o banco central do Brasil reduziu a Selic em meio ponto percentual, levando a taxa para 11,25% ao ano. Com a redução nos juros é esperado uma melhora no mercado de crédito, uma notícia importante em um momento em que o Brasil vive um recorde de pedidos de recuperações judicias. Após a Americanas entrar com esse recurso na justiça em janeiro do ano passado, várias outras empresas seguiram o mesmo caminho. A lista inclui a Light, Starbucks e, mais recentemente, a Gol. A repórter Luana Zanobia entrevista Luís Alberto de Paiva, diretor da Corporate Consulting.