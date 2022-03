“Vejo com satisfação, depois de três anos, a volta do patriotismo. Cada vez mais, as cores verde e amarelo são vistas pelos quatro cantos do País. Vamos deixando para trás aquela cor vermelha, a cor do comunismo, a cor do atraso e da corrupção. E quando se fala em corrupção, nós temos o que falar. Três anos e três meses sem qualquer denúncia de corrupção em nossos ministérios.”

(Jair Bolsonaro, em Quixadá, no Ceará)