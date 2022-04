Bolsonaro: “O problema é meu, a vida é minha. Deixa eu morrer!”

Posso perder muita coisa na vida, mas não vou perder a minha honra. Eu não vou perder aquilo que é fantástico para mim, como é para o Neymar quando faz um gol, estar no meio do povo. Mesmo com as críticas que, o general [Augusto] Heleno, que muitas vezes já perdeu a paciência, vem pra cima de mim e fala: ‘Se segura’. Eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, [Marcelo] Queiroga, sem máscara. O problema é meu, a vida é minha. ‘Ah, não tomou vacina’. Pô, tem gente que quer que eu morra. Me enchem o saco pra tomar vacina. Deixa eu morrer! Agora, eu vejo a imprensa envergonhada. Olha, ninguém sabe o que aconteceu na África, foram pouquíssimas mortes por Covid. Olha, imprensa, o pessoal da África subsaariana, pra combater a cegueira dos rios, eles tomam ivermectina, e pra combater a malária eles tomam hidroxicloroquina. E, numa puta duma coincidência, isso serve para combater o vírus [da Covid-19]. Ah… tô respondendo processo por isso. Um ministro [do STF] que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. Alguém que nunca fez nada de útil para a sociedade, fica processando todo dia o deputado, o presidente…”

(Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, durante a troca de uma dezena de ministros por causa da campanha eleitoral.)