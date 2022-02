Bancel, da Moderna: “Há 80% de chance da pandemia estar no estágio final”

“Acho que é um cenário razoável, a pandemia estar no estágio final. Eu penso que há uma chance de 80%. À medida que o ômicron evolui ou o vírus SARS-CoV-2 evolui, veremos vírus cada vez menos virulentos. Mas existe, também, uma probabilidade de 20% de ainda vermos uma nova mutação do coronavírus mais virulenta (…) Esse vírus vai ficar para sempre, como a gripe, teremos que conviver com ele. Vamos precisar de vacinas adaptadas às novas variantes, como a ômicron. Acho que o mundo teve sorte que a ômicron não é muito virulenta, mas, mesmo assim, estamos perdendo milhares de pessoas todos os dias em todo o planeta. Esse vírus é, realmente, imprevisível.”

(Stéphane Bancel, presidente da Moderna, fabricante de vacinas contra o vírus da Covid-19.)