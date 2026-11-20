As urnas falam
Lula tem bons motivos para se preocupar com a reação popular
Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu uma vitória excepcional, um mês atrás. Teve 64 milhões de votos, numa virada surpreendente depois da derrota no primeiro turno, e terminou a disputa com 4,4 milhões de votos a mais que o adversário, Flávio Bolsonaro — o dobro da vantagem obtida contra Jair, o patriarca do clã Bolsonaro, na eleição de 2022.
Lula, no entanto, saiu das urnas de outubro com a menor aprovação de um presidente reeleito nas últimas duas décadas, mostram as pesquisas de novembro. A Quaest, por exemplo, constatou avaliação positiva do governo em quase metade (48%) dos eleitores, pouco acima da taxa de reprovação (44%). O saldo é pequeno (4 pontos percentuais). Está abaixo do patamar alcançado por presidentes reeleitos logo após a vitória para novo mandato consecutivo.
Numa breve viagem ao passado pelos dados do Datafolha, se constata que, em dezembro de 1998, havia maioria mais expressiva (54%) de eleitores otimistas com Fernando Henrique Cardoso, dois meses depois de reeleito em primeiro turno, na esteira do Plano Real. A desaprovação (41%) estava em patamar distante (13 pontos).
Significativo, também, foi o nível de confiança pública (59%) sobre o futuro do país depois da reeleição de Dilma Rousseff, em dezembro de 2014. Havia minoria relevante (41%) julgando o governo “ruim” e “péssimo”, mas ficava longe (18 pontos) da maioria de eleitores otimistas.
O recorde é do próprio Lula. É dele a maior taxa de aprovação (69%) de um presidente reeleito nas últimas três décadas. Naquele dezembro de 2006, a desaprovação ao governo era mínima (31%). O saldo positivo (38 pontos) é singular e permanece como miragem na literatura de marketing político. É notável que Lula esteja chegando ao quarto mandato com a menor aprovação de um presidente reeleito. E isso é, também, intrigante.
O otimismo pós-reeleição sempre esteve assentado na fé pública sobre a condução da economia pelos governantes premiados com novo mandato consecutivo. A decepção emergiu com força nas pesquisas quando os eleitores entenderam que Fernando Henrique Cardoso não conseguiria sustentar o real em valor igual ao dólar — ele desvalorizou dezoito dias depois da segunda posse.
“Lula tem bons motivos para se preocupar com a reação popular”
Dilma Rousseff, aparentemente, percebia a crise econômica à frente. Por isso, é a dona do mais melancólico discurso de vitória numa reeleição — a recessão nos três anos seguintes derrubou o crescimento da economia à média de 3,2% ao ano.
Já Lula, em seu primeiro mandato, se beneficiou de um ciclo de forte aumento de preços das commodities, mas se concentrou no estímulo ao consumo doméstico, sem aproveitar as chances para mudar o rumo da economia, já em acelerada desindustrialização.
Duas décadas depois, ele tem bons motivos para se preocupar com a reação popular. O cenário é ruim porque as contas públicas nunca fecham. O presidente foi reeleito sem base relevante no Congresso. E, aos 81 anos, ele se vê diante do desafio de escrever o epílogo da sua biografia política a partir da transformação da economia com juros civilizados (de um dígito), cujo alcance tende a ser maior e mais duradouro do que qualquer programa estatal de transferência de renda aos mais pobres.
Terá de lidar com a peculiaridade de uma oposição crescente dentro do próprio governo, como o bloco da esquerda tem demonstrado no debate sobre o plano de “ajuste” fiscal. Refém das próprias contradições sobre o desenvolvimento econômico, PT, PSB, PSOL e PCdoB há décadas se sustentam numa disputa de refrões sobre como conduzir o proletariado ao paraíso do capitalismo.
Esses partidos atravessaram os últimos dez meses de campanha eleitoral sem apresentar e debater em público uma alternativa coerente e consistente para a política econômica. Agora, rejeitam o “Plano Moretti”, do ministro do Planejamento Bruno Moretti, sem nem sequer cobrar um eventual “Plano Lula” para o reequilíbrio das contas públicas.
Operam com a premissa de que os 64 milhões de votos foram um aval prévio a tudo e qualquer coisa que venha a fazer, sempre em nome do povo. Mantendo a rotina dos últimos 37 anos, deram a Lula um novo cheque em branco para governar. Enquanto isso, brigam pela sucessão. O problema é que não há alguém com capacidade testada no ronco das urnas, com quatro vitórias em sete eleições presidenciais.
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Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022