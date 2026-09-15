Escândalo com Moraes pode levar Lula à derrota em outubro

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Os resultados da pesquisa Quaest divulgados nessa segunda-feira, dia 14 de setembro, mostram a subida do senador Flávio Bolsonaro, do PL, nas intenções de votos para a Presidência da República. Flávio aparece pela primeira vez desde abril ultrapassando o presidente Lula da Silva, do PT, na corrida para as eleições de outubro próximo.

Os números mostram que Flávio encosta em Lula no primeiro turno, e já passa o petista nas simulações do segundo turno, e ainda exibem o crescimento de 10% da desconfiança do eleitor com o Supremo Tribunal Federal – STF, alcançando 56% da massa de entrevistados.

A campanha de Lula finalmente parece perceber que Moraes é “material radioativo”, e já busca descolar a imagem do presidente do ministro do STF.

Contudo, quem não tem ajudado muito nessa tarefa é o próprio Lula…

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No dia 29 de julho, após uma cerimônia no Planalto, microfones abertos captaram o momento em que presidente chama Alexandre de Moraes – que também estava presente – para tomar um café depois do evento. O fato não repercutiu bem porque o escândalo da troca de mensagens entre Vorcaro e Moraes já havia sido divulgada há cinco meses.

Coincidência ou não, parece que o cafezinho de Lula com Moraes rendeu frutos, pois, pouco tempo depois, no dia 4 de agosto, Lula compareceu a um jantar na casa de Moraes em Brasília. A esse jantar compareceram também o senador David Alcolumbre – União, presidente do Congresso Nacional, além do ministro Cristiano Zanin, do STF.

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Merece registro, nesse ponto, o que já foi veiculado por VEJA, que Alcolumbre também teria recebido recursos de Daniel Vorcaro, nesse caso US $ 30 milhões (cerca de R$ 155 milhões) como pagamento por demandas de interesse do Banco Master no Estado do Amapá. A dinheirama teria sido depositada em uma conta secreta no exterior, segundo revelações das tentativas de delação do ex-banqueiro.

Para piorar a percepção sobre Lula, como se não bastasse a reunião na casa de Moraes, segundo informações divulgadas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, os presentes ao jantar na residência de Moraes teriam debatido “maneiras de enfraquecer o ministro André Mendonça”, que ao tempo dos fatos relatava soberano os mais explosivos inquéritos no STF.

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E isso tudo foi tornado público…

Para engrossar um pouco mais a percepção de que Lula e Moraes estão do mesmo lado, depois de marcada a sessão plenária que apreciará as relações de Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, formou-se no STF uma espécie tropa de choque chicaneira para defender Moraes, encabeçada por Flávio Dino e Cristiano Zanin, dois ministros nomeados recentemente pelo presidente Lula.

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A verdade é que Lula definitivamente não consegue se posicionar ou verbalizar, com um mínimo de veemência e indignação, qualquer frase contra a corrupção, e tampouco a favor de instauração de investigações e processos judiciais que levem à punição cabal e severa desses desmandos e escândalos que escarnecem os brasileiros há tanto tempo.

Lula não tem cacoete nenhum para entabular um enfrentamento definitivo e eficaz à criminalidade institucionalizada que produziu escândalos como Mensalão, Petrolão, e agora o Caso Master.

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E, pelo jeito, ao que parece, estamos assistindo ao fluvial gradual retorno ao zeitgeist do combate à corrupção no Brasil, que, assim como no poema de Mário Benedetti, lento pero viene…