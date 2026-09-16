O maior medo dos homens que sofrem com ejaculação precoce

Para muitos homens, o problema não termina quando a ejaculação acontece antes do esperado. O que vem depois pode pesar ainda mais: o medo de decepcionar a parceira. É o que aparece em uma pesquisa do Sexlog com mais de 3 mil participantes. Embora 84% afirmem já ter passado por algum episódio de ejaculação mais rápida do que gostariam, quase metade (48,5%) nunca conversou sobre isso dentro da relação. O constrangimento também é comum: 84,9% percebem algum grau de preconceito quando o assunto é colocado em pauta. E, entre os entrevistados, 50,5% apontaram a possibilidade de decepcionar o parceiro como o principal impacto emocional, enquanto 27,4% falaram em frustração consigo mesmos.

A ansiedade aparece como o principal fator associado ao problema para 48,4% dos homens ouvidos. “Se o homem tem uma experiência ruim, fica com medo de acontecer novamente, entra mais ansioso na próxima relação e essa ansiedade interfere ainda mais na resposta sexual”, analisa Sanny Rodrigues, especialista em saúde sexual.