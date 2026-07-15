Morre árbitro barrado da Copa após acusação de assédio sexual

O árbitro holandês Rob Dieperink morreu aos 38 anos, informou a Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB). Escalado inicialmente para atuar na Copa do Mundo 2026, ele acabou excluído da equipe de arbitragem do torneio após ser acusado de abuso sexual contra um adolescente de 17 anos. A investigação, no entanto, foi encerrada posteriormente por falta de provas, e as autoridades não divulgaram a causa da morte.

Em abril, Dieperink chegou a ser detido em Londres após trabalhar em uma partida entre Crystal Palace e Fiorentina, pela Liga Conferência, episódio que motivou sua retirada da lista de árbitros do Mundial. Após o arquivamento da investigação, o árbitro afirmou que sempre colaborou com as autoridades e disse ter ficado decepcionado com a decisão da Fifa de excluí-lo da Copa, apesar de não haver elementos para sustentar as acusações. Em nota, a KNVB lamentou a morte e destacou que o holandês era um profissional respeitado e um colega dedicado.