As cenas mais picantes de ‘Jogada de risco’ (até agora)
Série chamou atenção do público com sequências ousadas logo nos primeiros episódios
Desde a estreia no Globoplay na última semana, Jogada de Risco vem chamando atenção pelas cenas quentes. Entre as que mais repercutiram estão a sequência em que Bruna Griphao aparece usando um strap on (conhecido como cintaralho) durante o sexo com o personagem de Juan Paiva, a nudez frontal de Breno Ferreira, intérprete do jogador Geraldo, e as cenas de sexo protagonizadas por Letícia Colin, que vive Rita, uma ex-prostituta de luxo dona de uma empresa de entretenimento adulto. O burburinho foi tanto que Colin brincou que quase não conseguia registrar os bastidores porque “todo mundo estava sem roupa sempre”.