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As cenas mais picantes de ‘Jogada de risco’ (até agora)

Série chamou atenção do público com sequências ousadas logo nos primeiros episódios

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 18h28
Duas imagens lado a lado: à esquerda, um homem de pele escura, com cabelo crespo, em perfil, olhando para baixo, com luz forte iluminando parte do rosto e cabelo. À direita, uma mulher loira, também em perfil, olhando para a direita, com luz azulada ao fundo e nos cabelos
Juan Paiva e Bruna Griphao em 'Jogada de risco' (X/Reprodução)
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Desde a estreia no Globoplay na última semana, Jogada de Risco vem chamando atenção pelas cenas quentes. Entre as que mais repercutiram estão a sequência em que Bruna Griphao aparece usando um strap on (conhecido como cintaralho) durante o sexo com o personagem de Juan Paiva, a nudez frontal de Breno Ferreira, intérprete do jogador Geraldo, e as cenas de sexo protagonizadas por Letícia Colin, que vive Rita, uma ex-prostituta de luxo dona de uma empresa de entretenimento adulto. O burburinho foi tanto que Colin brincou que quase não conseguia registrar os bastidores porque “todo mundo estava sem roupa sempre”.

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