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Cultura

O encontro entre integrante do BTS e Ronaldo e Ronaldinho

Reunião entre o astro sul-coreano e os dois campeões mundiais agita fãs e vira um dos assuntos mais comentados nas redes sociais

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 13h15 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h32
Duas fotos lado a lado mostram o ex-jogador Ronaldo Fenômeno interagindo com o cantor V. Na primeira, Ronaldo, de camisa azul, sorri enquanto V, de jaqueta preta e vermelha, sorri e levanta a mão. Na segunda, V abraça Ronaldo, que veste a camisa amarela da seleção brasileira com o número 9
Kim Taehyung encontrou Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho durante a final da Copa do Mundo (BTS/Divulgação)
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O encontro entre integrante do BTS e Ronaldo e Ronaldinho Priorizar nos meus resultados Google

O canal oficial do BTS surpreendeu os fãs ao publicar uma sequência de fotos e bastidores que mostram Kim Taehyung, conhecido como V, recebendo elogios rasgados de Ronaldo Fenômeno ao lado de Ronaldinho Gaúcho. A cena foi registrada durante a Copa do Mundo, mas hoje o maior grupo de K-pop do mundo, o BTS, relembrou o momento em uma publicação oficial. Rapidamente, parou a internet e se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo.

Nas imagens divulgadas pela própria equipe do grupo sul-coreano, Ronaldo aparece sorridente fazendo questão de exaltar o talento e o carisma de Taehyung (V) durante o show da final da Copa, nos EUA.

Visivelmente tímido e pego de surpresa com o reconhecimento vindo de dois campeões do mundo, o cantor sul-coreano reagiu curvando-se em sinal de respeito e agradeceu sorridente, enquanto Ronaldinho Gaúcho completava a interação com o habitual bom humor brasileiro.

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A postagem no canal oficial do BTS gerou uma onda de reações imediatas entre o “ARMY” (como é chamada a base de fãs do grupo) e os torcedores do mundo todo. Nos comentários, o público celebrou a validação do encontro: “Se está no canal oficial, é porque até a empresa do BTS sabia da grandeza desse momento”, escreveu um internauta.

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O registro reafirma a força entre a música pop asiática e o esporte brasileiro, conectando um dos maiores ícones do K-pop atual a duas lendas eternas dos gramados.

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