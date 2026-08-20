O encontro entre integrante do BTS e Ronaldo e Ronaldinho

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V (Kim Taehyung), do BTS, foi flagrado em um momento especial com os craques brasileiros Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho. A cena da Copa do Mundo, em que Ronaldo elogia o talento do astro do K-pop, foi relembrada pelo canal oficial do grupo, causando euforia e reafirmando a conexão entre a música e o esporte.

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O canal oficial do BTS surpreendeu os fãs ao publicar uma sequência de fotos e bastidores que mostram Kim Taehyung, conhecido como V, recebendo elogios rasgados de Ronaldo Fenômeno ao lado de Ronaldinho Gaúcho. A cena foi registrada durante a Copa do Mundo, mas hoje o maior grupo de K-pop do mundo, o BTS, relembrou o momento em uma publicação oficial. Rapidamente, parou a internet e se tornou um dos assuntos mais comentados no mundo.

Nas imagens divulgadas pela própria equipe do grupo sul-coreano, Ronaldo aparece sorridente fazendo questão de exaltar o talento e o carisma de Taehyung (V) durante o show da final da Copa, nos EUA.

Visivelmente tímido e pego de surpresa com o reconhecimento vindo de dois campeões do mundo, o cantor sul-coreano reagiu curvando-se em sinal de respeito e agradeceu sorridente, enquanto Ronaldinho Gaúcho completava a interação com o habitual bom humor brasileiro.

A postagem no canal oficial do BTS gerou uma onda de reações imediatas entre o “ARMY” (como é chamada a base de fãs do grupo) e os torcedores do mundo todo. Nos comentários, o público celebrou a validação do encontro: “Se está no canal oficial, é porque até a empresa do BTS sabia da grandeza desse momento”, escreveu um internauta.

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O registro reafirma a força entre a música pop asiática e o esporte brasileiro, conectando um dos maiores ícones do K-pop atual a duas lendas eternas dos gramados.