Namoro entre humanos e IA: novo reality da Coreia

A pergunta que inspirou o filme “Ela” (2013), no qual um homem desenvolve um relacionamento amoroso com um sistema operacional dotado de inteligência artificial, está prestes a ganhar uma versão sem roteiro na televisão sul-coreana. Em agosto, a emissora SBS estreia “My AI Partner: Strange Romance”, um reality que coloca pessoas solteiras diante de parceiros criados por inteligência artificial para descobrir até onde podem ir os sentimentos despertados por uma interação digital. A série será distribuída internacionalmente pela Netflix, embora a plataforma ainda não tenha divulgado a data exata de lançamento nem a lista completa dos participantes.

A proposta do reality abandona a ficção científica e transforma em experimento uma discussão que ganha espaço à medida que ferramentas de IA passam a fazer parte da rotina de milhões de pessoas. Ao longo da atração, os participantes convivem com personagens virtuais capazes de conversar, reagir e construir vínculos personalizados. A ideia é observar se esse contato é suficiente para despertar envolvimento afetivo e como essas experiências repercutem na vida fora das telas.

Segundo a SBS, o projeto parte de uma provocação simples: “é possível amar uma inteligência artificial?” A emissora afirma que, embora um dos lados da relação seja digital, as emoções vividas pelos participantes são genuínas. O programa acompanhará decisões inesperadas produzidas pelo sistema e os impactos dessas escolhas sobre quem participa da experiência.

Entre os nomes confirmados está Kim Hee-min, mais conhecido como Kian84, um dos cartunistas e apresentadores mais populares da Coreia do Sul. Aos 41 anos, ele ficou conhecido pelos webtoons “Fashion King” e “Bokhak Wang” e consolidou sua carreira em programas de variedades como “Home Alone e Adventure by Accident”. Em 2023, tornou-se o primeiro artista sem formação tradicional na televisão a conquistar o principal prêmio do MBC Entertainment Awards. A produção promete registrar, sem intervenções, as reações de Kian84 diante da aproximação com uma companheira virtual.

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O elenco do estúdio reúne a humorista Jang Do-yeon, o cantor Kangnam e o ator e cantor Lee Joon, que acompanham e comentam o desenrolar das relações. Jang também participa da dinâmica como integrante da experiência.

O novo programa chega em um momento em que os realities românticos vivem uma fase de intensa concorrência na televisão sul-coreana. Para conquistar audiência, produtores passaram a investir em formatos cada vez mais inusitados. Nos últimos anos surgiram atrações em que pais acompanham os encontros amorosos dos filhos adultos, outras que obrigam casais em potencial a permanecer fisicamente presos por correntes durante parte da convivência e, mais recentemente, o primeiro reality dedicado a participantes bissexuais.

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Além do apelo comercial, essas produções passaram a refletir mudanças sociais mais amplas. Se antes exploravam apenas romances e conflitos entre casais, hoje discutem temas como solidão, novos modelos de relacionamento, diversidade e, agora, o papel da inteligência artificial na construção dos vínculos afetivos.

Nesse cenário, “My AI Partner: Strange Romance” amplia ainda mais as fronteiras do gênero ao levar para o centro da narrativa uma questão que até pouco tempo parecia restrita à ficção: quando uma máquina aprende a responder às emoções humanas, o sentimento do outro continua sendo apenas imaginação? Ou passa a produzir consequências reais?