Lula diz que Janja quer ir a show do BTS em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva contou nesta segunda-feira, dia 31, que a primeira-dama Janja quer assistir ao BTS durante a passagem do grupo pelo Brasil. A declaração foi feita no Palácio do Planalto, durante a assinatura de decretos com novas regras para a venda de ingressos e a oferta de água gratuita em grandes eventos.

“Já vou fazer uma propaganda porque a Janja quer ir”, disse Lula.

Em seguida, o presidente lembrou que o grupo sul-coreano fará shows no país em outubro. Representantes de fã-clubes do BTS e de outros artistas participaram da cerimônia. O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, chegou a chamar Lula de “presidente dos fandoms”.

O BTS se apresentará nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. Os concertos fazem parte da turnê mundial “Arirang”.

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Em fevereiro, quando Lula e Janja estiveram na Coreia do Sul para uma visita oficial, a primeira-dama recebeu um presente enviado por Jin. O integrante do BTS mandou uma garrafa autografada de gim da Igin, marca criada por ele em parceria com o chef Baek Jong-won.

Jin não participou pessoalmente do encontro. A entrega foi feita por Baek, que explicou ter recebido do cantor o pedido para levar o presente à brasileira. Ao agradecer, Janja disse que os fãs do país aguardavam o BTS.

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Em julho, a primeira-dama também anunciou nas redes sociais que ela e Lula pretendiam receber os sete integrantes durante a passagem pelo Brasil. Até agora, não foram divulgados o local nem a data de um possível encontro.