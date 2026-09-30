Live Nation esclarece se fãs poderão levar banners aos shows do BTS

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Fãs do BTS em São Paulo poderão levar banners individuais aos shows no MorumBIS, mas projetos de fã-clubes com distribuição de materiais estão proibidos por questões de segurança e logística, conforme esclarecido pela Live Nation Brasil. Ingressos esgotados para as datas de outubro de 2026.

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Fãs do BTS poderão levar banners individuais aos shows do grupo em São Paulo. A informação foi confirmada à coluna Giro pelo Oriente, de VEJA, pela Live Nation Brasil, após dúvidas entre integrantes do ARMY sobre o que seria permitido dentro do estádio.

“Esclarecemos que não proibimos o uso de banners individuais nos shows do BTS em São Paulo. No entanto, por razões operacionais e de segurança, as iniciativas de fã-clubes (fan projects) não serão autorizadas, impossibilitando qualquer apoio logístico ou autorização para a distribuição de materiais dentro do estádio. Recomendamos que os fãs observem as regras de acesso e dos itens que serão permitidos e proibidos nos shows”, esclarece a Live Nation.

Quando serão os shows?

Os shows do BTS no Brasil acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026 no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados no site oficial de vendas. Além disso, a apresentação do dia 30 de outubro terá transmissão ao vivo para salas de cinema selecionadas por meio do Hybe Cine Fest.