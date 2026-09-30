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Cultura

Live Nation esclarece se fãs poderão levar banners aos shows do BTS

Dúvidas sobre o que poderá entrar no estádio mobilizaram fãs antes dos shows do grupo em São Paulo

Por Ana Cláudia Guimarães Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 12h47
Sete homens jovens, asiáticos, posam em pé contra um fundo vermelho. Eles vestem roupas escuras, variando entre blazers, camisas e jaquetas de couro, alguns com calças jeans. Todos têm cabelos escuros, exceto um loiro e outro com mechas claras.
BTS: volta aos palcos com atenção redobrada dos fãs às regras para os shows em São Paulo (Pak Bae/Divulgação)
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Live Nation esclarece se fãs poderão levar banners aos shows do BTS Priorize VEJA no Google

Fãs do BTS poderão levar banners individuais aos shows do grupo em São Paulo. A informação foi confirmada à coluna Giro pelo Oriente, de VEJA, pela Live Nation Brasil, após dúvidas entre integrantes do ARMY sobre o que seria permitido dentro do estádio.

“Esclarecemos que não proibimos o uso de banners individuais nos shows do BTS em São Paulo. No entanto, por razões operacionais e de segurança, as iniciativas de fã-clubes (fan projects) não serão autorizadas, impossibilitando qualquer apoio logístico ou autorização para a distribuição de materiais dentro do estádio. Recomendamos que os fãs observem as regras de acesso e dos itens que serão permitidos e proibidos nos shows”, esclarece a Live Nation.

Quando serão os shows?

Os shows do BTS no Brasil acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026 no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. Os ingressos estão esgotados no site oficial de vendas. Além disso, a apresentação do dia 30 de outubro terá transmissão ao vivo para salas de cinema selecionadas por meio do Hybe Cine Fest.

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