Fãs do BTS levam causas sociais às redes e cobram até seus próprios ídolos

Pedir o fim da escala 6×1, incentivar jovens a tirar o título de eleitor e cobrar coerência dos próprios ídolos estão entre as iniciativas de fãs do BTS nas redes sociais. Um levantamento da Nexus, pesquisa e inteligência de dados, examinou mobilizações dos armys (fãs do BTS), em torno de pautas que vão dos direitos trabalhistas ao combate à discriminação e à violência contra a mulher.

Para dimensionar a presença dessa comunidade nas redes, a empresa contabilizou 6,1 milhões de menções em português aos fãs entre setembro de 2025 e setembro de 2026. As publicações no X, Facebook, Instagram, YouTube e Bluesky somaram cerca de 80 milhões de interações. Somente no X, foram estimadas 518 milhões de impressões, medida que contabiliza quantas vezes os conteúdos aparecem nas telas e pode incluir várias exibições para uma mesma pessoa.

No período analisado, o volume de menções aos armys foi 616% superior ao registrado pelos swifties, os fãs de Taylor Swift. O engajamento acumulado nas cinco plataformas foi 318% maior, enquanto as impressões estimadas no X corresponderam ao dobro das obtidas pela comunidade da cantora americana.

A análise das mobilizações destacou as campanhas pelo fim da escala 6×1, de seis dias de trabalho para um de descanso, e pelo alistamento eleitoral de jovens. Hashtags como #ArmyPeloFimDaEscala6x1 e #TiraOTituloArmy ajudaram a divulgar essas pautas. Juntas, as duas frentes reuniram cerca de 107 mil menções em português e mais de 360 mil interações nas cinco redes monitoradas.

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Outra reação examinada pela Nexus ocorreu após declarações da influenciadora Pietra Bertolazzi sobre o BTS, em julho. Ao comentar a apresentação do grupo na final da Copa do Mundo, ela chamou os integrantes de “afeminados” e questionou sua influência sobre os jovens. Fãs consideraram as falas preconceituosas e organizaram protestos virtuais, com pedidos de boicote a marcas parceiras da influenciadora.

O episódio também envolveu relatos de uso indevido de dados pessoais. Pietra afirmou ter sido inscrita como mesária sem autorização e disse ter registrado ocorrência na polícia de São Paulo. Segundo a Nexus, as conversas sobre a controvérsia se estenderam por cerca de duas semanas e acumularam mais de 105 mil menções e três milhões de interações nas cinco plataformas.

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Em agosto, parte dos armys dirigiu as críticas a dois integrantes do próprio BTS. J-Hope e RM foram fotografados e filmados em um show de Chris Brown em Toronto, no Canadá, e posaram ao lado do cantor americano. A aproximação foi questionada por fãs que lembraram a agressão contra Rihanna, em 2009, pela qual Brown se declarou culpado.

Hashtags como #ARMYsAgainstAbusers e #ARMYsAgainstViolence expressaram o repúdio de uma parcela da comunidade à associação dos artistas com Brown. A Nexus contabilizou cerca de 168 mil menções em português ao episódio e mais de 1 milhão de interações nas cinco redes. No X, as impressões foram estimadas em 14 milhões.

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O uso dessa organização em campanhas sociais tem antecedentes. Em 2020, fãs arrecadaram cerca de 1 milhão de dólares em aproximadamente 24h para apoiar o movimento Black Lives Matter, igualando a doação anunciada pelo BTS. A estrutura que sustenta essas iniciativas reúne contas de fãs, grupos regionais e núcleos dedicados a temas específicos, capazes de coordenar ações sem depender de uma direção única.