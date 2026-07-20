BTS transforma uniforme da torcida sul-coreana em figurino da Copa

O BTS não escolheu o figurino da final da Copa do Mundo de 2026 apenas para combinar com o espetáculo. Cada detalhe da roupa carregava um símbolo da identidade do futebol sul-coreano. Vestidos em preto, vermelho e branco, os sete integrantes homenagearam os Red Devils, a tradicional torcida organizada da seleção da Coreia do Sul, conhecida mundialmente por transformar arquibancadas em um mar vermelho durante os jogos da equipe nacional.

A apresentação, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante a decisão entre Espanha e Argentina, entrou para a história como o primeiro show de intervalo realizado em uma final de Copa do Mundo. E o BTS optou por homenagear o futebol do seu país com uma estética inspirada no esporte e no sentimento de pertencimento nacional.

Depois da abertura com uma versão orquestral de “Seven Nation Army”, conduzida pelo maestro Gustavo Dudamel, os integrantes surgiram um a um no palco. As peças em vermelho, preto e branco usadas por eles interpretavam as cores que há décadas identificam os torcedores sul-coreanos. O resultado aproximou o universo da moda, do pop e do futebol.

Aliás, o figurino dialogou diretamente com a proposta do espetáculo, que buscou transformar a final da Copa em uma celebração global do esporte. Durante os 11 minutos de apresentação, o BTS interpretou uma versão adaptada de Dynamite, seu primeiro single a alcançar o topo da Billboard Hot 100. Para a ocasião, o grupo alterou trechos da letra com referências ao futebol, substituindo kick the drum por kick the ball e a game of ping pong por a game of football, reforçando a conexão entre a música e o clima da decisão.

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Produzido em parceria com a Global Citizen e com curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay, o show também reuniu nomes como Madonna, Justin Bieber, Shakira e Burna Boy. Ainda assim, foi o BTS quem levou ao palco uma representação explícita da cultura esportiva de seu país.

O figurino do BTS transformou um dos maiores símbolos das arquibancadas sul-coreanas em uma imagem vista por milhões de espectadores em todo o mundo. Ao vestir as cores dos Red Devils, o grupo fez da moda uma extensão da identidade nacional e mostrou que, na Copa do Mundo, uma roupa também pode contar uma história.

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