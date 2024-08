‘Shrek 5’: tudo o que se sabe sobre o próximo filme da franquia

Quase duas décadas após o último lançamento da franquia Shrek, um novo filme do ogro mais famoso do cinema está em desenvolvimento — e já tem data para estrear. O estúdio DreamWorks Animation, responsável pela saga, confirmou que Shrek 5 chega às salas de exibição em 1° de julho de 2026. O anúncio foi feito através de um teaser publicado nas redes sociais. No vídeo, o número 5 aparece com as orelhas características do personagem ao som de All Star, canção da banda americana Smash Mouth que virou tema dos filmes. Assista:

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

A postagem também confirmou o retorno de figurinhas carimbadas da franquia — Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, intérpretes de Shrek, Burro e Fiona, respectivamente. No Brasil, o elenco de vozes ainda não foi confirmado. Mauro Ramos, Fernanda Crispim e Mário Jorge Andrade dublaram o trio de protagonistas no último filme da franquia, Shrek Para Sempre (2010), e é possível que eles retornem aos papéis.

Continua após a publicidade

O filme será dirigido por Walt Dohrn, que trabalhou como roteirista em Shrek 2 (2004), Shrek 3 (2007) e Shrek Para Sempre. Ele também deu voz a Rumpelstiltskin, antagonista do último longa. Outros veteranos confirmados na sequência são a produtora Gina Shay e o animador Brad Ableson.

A VEJA, em junho deste ano, Eddie Murphy havia adiantado que um novo filme da saga estava já em produção. “Teremos um novo Shrek em breve, estou muito animado”, declarou o americano. Ao portal americano Collider, Murphy revelou que o primeiro ato do filme já foi gravado, e a captura das falas deve terminar ainda neste ano. O astro também divulgou que seu personagem protagonizará um spin-off em breve: “Shrek 5 está saindo e o Burro terá seu próprio filme. Faremos [o filme] dele também”, disse. A informação foi confirmada pelo consultor criativo da Dreamworks, Chris Meledandri, mas ainda não há data de estreia ou informações sobre a sinopse do longa.

Há tempos, Murphy já demonstrava interesse em reprisar o papel do fiel escudeiro do ogro. “Se [a DreamWorks] fizesse outro Shrek, eu toparia participar em dois segundos. Eu adoro o Burro. Eles fizeram filmes do Gato de Botas, e eu pensei, ‘eles deveriam ter feito um filme do Burro.’ O Burro é mais engraçado que o Gato de Botas”, disse o ator, em janeiro deste ano.

