Show de testosterona: conheça a plataforma que é repleta de filmes de ação

Entre tantas plataformas de streaming, algumas se destacam por eleger um filão favorito ao invés do excesso de conteúdo. Quem curte anime, por exemplo, será mais feliz assinando o Crunchyroll. Já quem é afeito a filmes-cabeça, deve partir para sites como Mubi e Belas À La Carte. Mas se seu estilo favorito é aquele que transborda testosterona, com ação, suspense, pancadaria e catástrofes, então vale uma espiada na plataforma Adrenalina Pura. O site possui mais de 400 filmes do gênero e ainda recebe lançamentos interessantes, sendo alguns exclusivos, como Lamborghini: O Homem por detrás da Lenda (2022), cinebiografia do italiano Ferruccio Lamborghini.

Em setembro, chegam ao canal sete novos títulos. No dia 2, entra no catálogo A Última Caçada (2022), faroeste estrelado por Jason Mamoa; e no dia 9, o filme-catástrofe Mar Em Chamas (2021). Já no dia 16, chegam ao canal o thriller Até o Limite (2022) com Mel Gibson; o suspense Criaturas do Senhor, com Paul Mescal, e Fúria em Alto Mar (2018), com Gerard Butler e Gary Oldman. Fecham as novidades, no dia 23, Sugar Baby (2024) e As Duas Faces da Lei (2008), com Robert De Niro e Al Pacino. A plataforma pode ser assinada por 14,90 reais diretamente no site oficial, e também através da Amazon, Apple TV e Claro+.