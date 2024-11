Saiba quem foi Lucius, personagem real que estrela ‘Gladiador 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Sequência do clássico Gladiador, de 2000, o novo filme do diretor Ridley Scott, Gladiador 2, traz o ator irlandês Paul Mescal na pele e nos músculos de Lucius, jovem de sangue azul, mas que acabou exilado e, enfim, vertido em lutador na arena do Coliseu. Conheça a origem real do personagem e relembre a importância dele no filme anterior, que tinha Russell Crowe como protagonista.