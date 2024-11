‘Gladiador 2’: saiba quais personagens existiram na vida real

Gladiador 2, aguardada sequência do filme de 2000 com Russell Crowe, acaba de chegar aos cinemas, agora com o ator Paul Mescal no centro da arena do Coliseu. Assim como no primeiro longa, o diretor Ridley Scott voltou a misturar personagens reais e fictícios, mexendo nos fatos históricos para se adequarem melhor ao roteiro do longa. Confira a seguir quais personagens são reais – e como se deu o desfecho deles longe de Hollywood.

A trajetória de Lucilla e de seu filho Lucius

O novo protagonista vivido por Paul Mescal é um personagem que apareceu no primeiro Gladiador, porém, ainda criança. O garoto é filho de Lucilla, vivida por Connie Nilse, que retorna ao elenco da nova produção. Ela teme pela vida do filho que, no primeiro filme, é constantemente ameaçado pelo tio Commodus (Joaquin Phoenix). Agora a sequência mostra que Lucilla (148-182 D.C.) enviou o filho ao exílio para protegê-lo dos que queriam ascender ao trono de Roma. Mas, adulto, ele é capturado com outra identidade e acaba virando gladiador. Nos livros de história, Lucius II foi um dos três filhos de Lucius Verus I e Lucilla – ela filha do imperador e filósofo Marco Aurélio (que reinou entre 161-180 D.C), e Lucius Verus foi co-imperador ao lado do sogro até sua morte, em 169 D.C.. Além de Lucius II, o casal teve as garotas Aurelia Lucilla e Lucilla Plautia. Todos os três morreram jovens. Lucius, aliás, não chegou a vida adulta e morreu antes de Commodus se tornar imperador. Já Lucilla foi assassinada pelo irmão após armar um golpe contra ele.

O Marcus Acacius vivido por Pedro Pascal existiu?

Na real, não. O personagem de Pedro Pascal é o mais fictício do grupo. Ele foi levemente inspirado no general romano Tiberius Claudius Pompeianus (125-193), segundo marido de Lucilla, com quem teve um filho. Ele serviu aos co-imperadores Marco Aurélio e Lúcio Vero e não se deu bem com o sucessor Commodus. Quando Lucilla foi executada, Pompeianus foi exilado – e retornou à Roma e ao Senado após Commodus morrer na mão de um de seus guardas.

Caracalla e Geta, os irmãos imperadores de Fred Hechinger e Joseph Quinn

Filhos do imperador Septimius Severus (145-211), a dupla deveria governar em parceria, segundo o desejo do pai. Não foi bem o que aconteceu. Caracalla (188-217) foi nomeado co-imperador por Septimius aos 9 anos de idade, para aprender o ofício. No início de 211, quando o imperador morreu, o rapaz passou a dividir o trono com o irmão mais novo, Geta — parceria que durou só alguns meses: ao fim do mesmo ano, Caracalla matou o caçula, então com 22 anos, que deu o último suspiro nos braços da mãe, Julia Domna. Sofrendo de distúrbios mentais, Caracalla ficou conhecido como um dos mais sanguinolentos imperadores da Roma Antiga, apetite retratado no filme. Um dos principais feitos do imperador, que marcou a história do império, foi dar cidadania romana a todos os territórios conquistados — colocando culturas e governos distintos sob as leis de Roma.

Quem foi Macrinus, personagem de Denzel Washington

Figura controversa da história da Roma Antiga, Macrinus (164-218) foi o primeiro imperador romano a conseguir o posto sem antes ter passado pelo cargo de senador. Seu reinado foi bem curto: ficou no poder entre 217 e 218. Existe a suspeita de que ele armou o assassinato de Caracalla, que morreu em campo de guerra. Ele foi declarado imperador apenas três dias depois pelo exército romano. Não demorou para surgir um herdeiro de Caracalla – o suposto filho se tornou o imperador Elagabalus. Assim, Macrinus tentou fugir de Roma, mas acabou capturado e morto.