Os acompanhantes inusitados dos astros do Oscar 2024

No Oscar 2024, alguns convidados ilustres aproveitaram a oportunidade para levar filhos, mães e pais como acompanhantes na cerimônia de entrega das estatuetas douradas. O diretor Martin Scorsese — que pode levar o prêmio de melhor diretor por Assassinos da Lua das Flores, foi com suas filhas Cathy e Francesca — caçula que tem feito sucesso no TikTok ao colocar o pai para estrelar vídeos rápidos de brincadeiras e curiosidades. Bradley Cooper, que concorre a melhor ator e diretor por Maestro, foi com sua mãe, Gloria Cooper.

Bradley Cooper brings his mom Gloria Campano as his date to the #Oscars. pic.twitter.com/4dADFon25I — Entertainment Tonight (@etnow) March 10, 2024

O diretor Steven Spielberg levou a filha Destry Allyn, de 27 anos. Ele também é pai de outros seis, entre adotados e biológicos.

A atriz Anya Taylor-Joy levou seu pai, Dennis Taylor, como acompanhante ao prêmio.



Anya Taylor-Joy brought her dad as her date to the #Oscars. 🥹 pic.twitter.com/07jL8GZSUq — Entertainment Tonight (@etnow) March 10, 2024

