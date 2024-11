O trauma de Keira Knightley com Piratas do Caribe: “Fui humilhada”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Keira Knightley revelou que não tem interesse em participar de outras grandes franquias de Hollywood após a experiência traumática que enfrentou com a repercussão de Piratas do Caribe, saga que a lançou ao estrelado. Knightley, que tinha 17 anos quando participou do primeiro filme, Piratas do Caribe: A Maldição de Pérola Negra, contou ao jornal britânico The Times que foi alvo de comentários sobre seu corpo e acusada de ter um transtorno alimentar na época do lançamento do longa.

“Lembro que uma das gêmeas Olsen teve anorexia e foi para uma clínica. Fui questionada sobre isso em uma turnê de imprensa, como se fosse uma piada. Isso nem era sobre mim, era sobre ela. Ainda não consigo suportar”, contou a atriz, hoje aos 39 anos. “É engraçado quando você faz algo que te molda e te destrói ao mesmo tempo. Fui vista como uma atriz de m**** por causa desses filmes [Piratas do Caribe], mas ainda assim, porque eles se saíram tão bem, tive a oportunidade de fazer os filmes pelos quais acabei recebendo indicações ao Oscar. Foram os filmes de maior sucesso dos quais já participei, e foram a razão pela qual fui humilhada publicamente. Então, para ser sincera, eles estão em um lugar muito confuso na minha cabeça”, disse.

O cronograma intenso de filmagens é outro motivo que desencoraja Knightley a retornar às grandes franquias. “As horas são insanas. São anos da sua vida, você não tem controle sobre onde está filmando, por quanto tempo está filmando, o que está filmando”, disse a atriz, que também afirmou priorizar a maternidade na atual fase de sua carreira. “Eu não poderia [trabalhar em uma franquia] agora, não seria justo com as minhas filhas. Escolhi tê-las e quero criá-las, então tive que dar um grande passo para trás”. Ela é mãe de duas meninas: Edie, de 9 anos, e Delilah, de 5.

