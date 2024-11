O suposto beijo gay que causa intriga entre equipe de ‘Gladiador 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Denzel Washington, de 69 anos, surpreendeu a todos quando revelou ao site Gayety que havia improvisado um beijo gay durante as gravações de Gladiador 2, mas que o momento teria sido cortado por suposto medo dos produtores. Nesta segunda-feira, 18 de novembro, contudo, o diretor Ridley Scott foi questionado sobre a anedota e a negou categoricamente: “Não, isso é mentira. Eles nunca se beijaram, só atuaram a cena. Não aconteceu”, respondeu o cineasta ao repórter Marc Malkin no tapete vermelho da première do filme em Hollywood.

Segundo Denzel, o momento teria sido um “beijo da morte” e não passava de um selinho. Ao mesmo jornalista, o ator acrescentou que a reação é desproporcional e a cena consistia em um beijo nas mãos e outro nos lábios de uma vítima antes que seu personagem, o maquiavélico Macrino, a matasse. A falta de carícia ou de relação homoafetiva em tela, porém, não anula a orientação sexual de seu personagem, cujos relacionamentos com outros homens são citados no roteiro.

Além dos dois, a atriz Connie Nielsen, que interpreta Lucilla, opinou sobre a intriga e apoiou a falta do suposto momento no filme: “Minha cena de luto também foi cortada. Não foi homofobia, simplesmente não havia tempo para tudo”. Longo, o corte final da obra dura 2 horas e 28 minutos.

Qual a trama de Gladiador 2?

Lançada 24 anos após Gladiador, a sequência acompanha a jornada do herói Lúcio (Paul Mescal), que é levado para o Coliseu após ter sua vila ocupada pelo Império Romano. Abastecido pelo rancor, o jovem guerreiro busca vingança contra os líderes que arruinaram sua vida e encontra apoio no maquiavélico Macrino, com o qual planeja a revanche e descobre segredos do passado que o conectam à trama original.

