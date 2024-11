A explicação de Denzel Washington sobre beijo gay cortado de ‘Gladiador 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na pele do comerciante e aspirante a político Macrinus, em Gladiador 2, o ator Denzel Washington revelou em entrevista ao site Gayete que protagonizou uma cena de beijo gay no filme, porém, a sequência foi cortada do resultado final. “Eu beijei um homem, mas eles tiraram, acho que ficaram com medo”, disse o ator. Ele voltou a reforçar que beijou “um cara na boca” e que, ao que tudo indica, a produção “não estava pronta para isso”. No filme que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 14, Macrinus é um homem manipulador, irônico e perspicaz. Em determinado ponto, ele sugere ser bissexual. Segundo o ator, a cena cortada não representava um romance, mas sim mais uma das artimanhas de seu personagem. “Eu o matei cinco minutos depois. Era o beijo da morte.”

Essencial para a trama, Macrinus compra o personagem de Paul Mescal, um prisioneiro de guerra de Roma, e o leva para lutar nas arenas de gladiadores. O rapaz talentoso para briga almeja se vingar do general, vivido por Pedro Pascal, que o capturou e matou sua esposa. No Coliseu, ele revela segredos sobre sua origem, enquanto Macrinus ascende aos poucos ao poder.