O retorno inesperado de ‘Ainda Estou Aqui’ ao topo das bilheterias

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há três semanas em cartaz, o filme Ainda Estou Aqui voltou ao posto de mais visto no fim de semana após perder a posição para Gladiador 2. A produção com Selton Mello e Fernanda Torres soma agora 1,8 milhão de espectadores e 38 milhões de reais em bilheteria. O retorno ao topo é inesperado, já que acaba de entrar em cartaz outro título forte, o musical Wicked, que teve de se contentar com o segundo lugar do ranking divulgado pela Comscore.

Lá fora, Wicked foi um estouro de bilheteria, liderando com folga à frente de Gladiador 2. Somados, os dois filmes, que tentam emplacar a parceria apelidada de Glicked, fizeram até o momento, 385 milhões de dólares mundialmente. Gladiador 2, por enquanto, está na frente das colegas bruxas, sendo responsável por 221 milhões desse montante – o filme, porém, estreou antes em vários países, entre eles o Brasil, onde está em cartaz há duas semanas.

Confira a seguir o ranking de dez filmes mais vistos no país entre os dias 21 e 24 de novembro:

1- Ainda Estou Aqui

2 – Wicked

3 – Gladiador II

4 – Operação Natal

5 – Venom: A Última Rodada

6 – Herege

7 – Arca de Noé

8 – Todo Tempo que Temos

9 – A Linha da Extinção

10 – Robô Selvagem

A busca de Ainda Estou Aqui no Oscar

Elogiado lá fora, Ainda Estou Aqui tenta uma vaga no Oscar de 2025 na categoria de melhor filme internacional. A produção também pode concorrer nas categorias de diretor, atriz (para Fernanda), ator coadjuvante (Selton), roteiro adaptado e melhor filme. Em dezembro, o filme passa pela primeira prova de fogo que é entrar na shortlist da Academia de Hollywood, a qual pré-seleciona produções de diversas categorias antes do anúncio oficial, que será feito em janeiro. O Oscar acontece em 2 de março.

