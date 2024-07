O recorde de ‘Divertida Mente’ que colocou os Vingadores no chinelo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há quatro semanas em cartaz, a animação Divertida Mente 2 se tornou o filme mais rentável em bilheteria no Brasil, atingindo a marca de 360 milhões de reais – e deixando para trás os super-heróis da Marvel de Vingadores: Ultimato (2019), que fez 338 milhões de reais. O valor ainda deve aumentar, já que o filme continua em cartaz e, mesmo com a estreia de um concorrente de peso, a animação Meu Malvado Favorito 4, Divertida Mente ficou no topo dos mais vistos neste fim de semana, entre os dias 11 e 14 de julho, passando no total de 18 milhões de espectadores.

No mundo, o filme da Pixar, empresa que faz parte do casting da Disney, chegou a 1,3 bilhão de dólares em bilheteria. O número faz dele também o longa mais rentável do ano, até o momento, deixando em segundo lugar o épico Duna 2, que fez 711 milhões de dólares. Se passar de 1,453 bilhão, Divertida Mente 2 se tornará a animação de maior renda da história, posto hoje ocupado por Frozen 2.

