O que saber para conferir ‘MaXXXine’ sem ver toda a trilogia com Mia Goth

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta quinta-feira, 11 de julho, MaXXXine chegou aos cinemas encerrando a trilogia de horror mais popular da década até então. Uma história original, a saga começou com X: A Marca da Morte em 2022, sobre uma trupe de pornógrafos que passa a ser caçada por uma senhora maníaca e cativou o público com seu humor e com a atuação de Mia Goth — neta da atriz brasileira Maria Gladys — tanto no papel da sobrevivente, quanto no da assassina (sob quilos de maquiagem). Logo, veio mais mais um filme, Pearl, sobre a juventude da algoz. Agora, a estreia encerra a jornada de sua protagonista à fama na Hollywood dos anos 1980 com situações absurdas, violência de sobra e muitas referências ao cinema da década. Para quem não assistiu aos capítulos anteriores, contudo, não é necessário ficar de fora da diversão. Saiba tudo necessário para embarcar nesse terceiro longa sem problemas:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial