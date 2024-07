O que explica a participação dos Minions na abertura da Olimpíada de Paris

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris levou para as ruas da cidade luz uma série de referências francesas. No meio da profusão de música, vestuários clássicos e cenários de tirar o fôlego, bonequinhos amarelos conhecidos do público apareceram roubando a Mona Lisa. Mas afinal, o que os Minions tem a ver com a França?

A resposta é simples: os bonequinhos foram criado, essencialmente, por franceses — especialmente os animadores Eric Guillon e Pierre Coffin, além do americano Chris Renaud, que se mudou para a França para trabalhar em Meu Malvado Favorito (2010). O design da animação, inclusive, foi feito pelo estúdio francês Mac Guff, que foi contratado para o filme o pela Illumination e depois adquirido pela empresa. “Tudo, desde o que chamamos de layout, até a animação, iluminação e composição — quase toda a equipe é francesa! A imagem que você vê é toda compilada e criada aqui na França”, declarou certa vez Renaud à revista americana Variety.

Por causa dessa relação, os criadoreso quase fizeram os ajudantes de Gru falarem francês no longa, mas a ideia foi deixada de lado porque os produtores julgaram que o idioma poderia interferir no desempenho da produção em outros países — por isso, os bonequinhos falam minionês, uma língua fictícia e ininteligível.

