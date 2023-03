O que esperar da aguardada continuação de ‘O Auto da Compadecida’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

“Não sei, só sei que foi assim”, diz Chicó (Selton Mello) em um dos bordões mais populares da cultura brasileira. O personagem de O Auto da Compadecida vai retornar ao lado do amigo trapaceiro João Grilo (Matheus Nachtergaele) para uma sequência do filme de 2000, que até hoje faz sucesso entre distintas gerações. O anúncio foi feito pelos dois atores protagonistas na noite deste domingo, juntamente com alguns detalhes da produção que retoma o universo mágico e cômico da obra de Ariano Suassuna.

O longa terá novamente a direção de Guel Arraes e começa a ser rodado em agosto deste ano — a estreia está prevista para 2024. No anúncio, Arraes afirmou que, desde o primeiro filme, João Grilo e Chicó pareciam querer viver novas peripécias. “Pedimos licença a Ariano Suassuna para dar continuidade à história desta grande amizade”, disse o diretor.

Desde seu lançamento, há mais de 20 anos, O Auto da Compadecida se tornou um fenômeno cultural brasileiro. Sucesso de bilheteria e de audiência na rede Globo – onde foi vertido em minissérie –, o filme ganhou recentemente sobrevida graças ao streaming, quando entrou com destaque para o catálogo do Globoplay. Com um humor leve, por vezes ingênuo, e excelentes atuações, a produção marcou época e pretende, agora, repetir o feito.