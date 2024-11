O que é a D23 Brasil? Tudo sobre o evento inédito da Disney em São Paulo

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A D23, feira de cultura pop da Disney realizada a cada dois anos na cidade de Anaheim, na Califórnia, acontecerá pela primeira vez no Brasil nesta semana, em São Paulo, entre os dias 8, 9 e 10 de novembro. O evento — cujo nome faz referência à Disney e ao ano de 1923, em que Walt Disney fundou o estúdio — terá painéis dedicados a produções da Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN, National Geographic e outros selos da empresa, além de reunir lojas com produtos exclusivos e receber celebridades nacionais e internacionais. Confira a seguir as informações mais importantes para curtir a convenção:

Onde será a D23 Brasil e como chegar?

A D23 acontecerá no Transamérica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387), em Santo Amaro, bairro na Zona Sul de São Paulo. As vagas disponíveis no centro de convenções são limitadas, logo, o mais indicado é utilizar transporte público, táxis ou aplicativos de transporte para chegar ao local. Um transfer gratuito estará disponível para embarque e desembarque em dois pontos: no Terminal Santo Amaro e no Terminal Pinheiros, das 6h30 às 20h30.

Mapa do evento

Os painéis da convenção serão realizados na Arena D23 by Bradesco. Já o Palco Disney Moments by Claro receberá pocket shows das princesas, dos personagens de Toy Story e do icônico mascote da Disney, Mickey Mouse. No pavilhão de exposições, há também áreas temáticas de filmes e séries da companhia, lojas, banheiros, praça de alimentação e mais. Confira o mapa:

Como comprar ingressos?

Para comparecer, é preciso adquirir uma das modalidades de ingresso disponíveis: há o passe diário — 349,90 reais para a sexta-feira, 8, e 399,90 para o sábado, 9, ou domingo, 10 — e também o “magic pass”, que dá acesso aos três dias de evento por 999,90 reais. Ambas as opções oferecem meia-entrada para aqueles que detêm o direito, com valores de R$ 174,95, R$ 199,95 e R$ 499,95, e descontos especiais para clientes Bradesco com cartão de bandeira Visa. Os ingressos estão disponíveis no site Eventim.

Como assistir aos painéis da D23 Brasil?

O agendamento online para garantir a entrada nos painéis já foi encerrado, mas o evento abrirá filas de espera em frente ao auditório 90 minutos antes do início de cada painel. Confira a programação completa:

