O novo e ambicioso passo de Wagner Moura em Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Após estrelar vários projetos no exterior, Wagner Moura fará sua estreia como diretor em Hollywood, com a comédia dramática Last Night At The Lobster — ainda sem título em português, em que ele também atuará. De acordo com o Deadline, Elisabeth Moss, vencedora do Emmy por The Handmaid’s Tale; Brian Tyree Henry, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por sua atuação em Passagem (2022); e Sofia Carson, do filme Continência ao Amor, também integram o elenco do projeto.

De acordo com a sinope, o longa segue Manny, gerente de uma rede de restaurantes de frutos do mar The Lobster, que chega ao trabalho uma semana antes do Natal e descobre que o local está fechando e ele precisa escolher quem levar com ele para o próximo local. Conforme o dia passa, entretanto, a equipe fica presa ali por causa de uma nevasca, então eles decidem aproveitar sua última noite no The Lobster.

O filme, já em pré-produção, é baseado no romance homônimo de Stewart O’Nan, terá o roteiro assinado por Carlo Bernard e Doug Miro, Jane Anderson e Eboni Booth. O início das filmagens está previsto para começo de 2025.

Wagner Moura já dirigiu no Brasil, no filme Marighella (2019), estrelado por Seu Jorge, e também trabalhou na função em episódios da série Narcos: México. No exterior, o ator também estrelou o filme Guerra Civil (2024), ao lado de Kristen Dunst), e participou da série Sr. e Sra. Smith, do Prime Video.

“Sinto que estive me preparando nos últimos 30 anos para fazer este filme. Quando li Last Night At The Lobster pela primeira vez , ele me pareceu um clássico filme de férias com toda a emoção elevada e mensagem comovente que você espera, mas também um que evoca os filmes sobre pessoas da classe trabalhadora que têm sido parte integrante da narrativa cinematográfica e minha maior influência crescendo no Brasil.”, disse Moura ao Deadline.

