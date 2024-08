O histórico criminal vexatório de figurante que acusa Mia Goth de agressão

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma das atrizes do momento em Hollywood, Mia Goth teve um ano agitado com a estreia de MaXXXine, capítulo final da trilogia de horror de sucesso que protagoniza desde 2021 — mas anda com uma pedra no sapato. Em janeiro, ela foi processada pelo figurante James Hunter por supostamente tê-lo agredido com um chute na cabeça em pleno set do filme, acusação que negou em março com o apoio do diretor Ti West e da produtora A24, solicitando o arquivamento do caso. Cinco meses depois, a revista americana Rolling Stone obteve acesso a documentos legais que podem ajudar a atriz a provar sua suposta inocência. Divulgados nesta quinta-feira, 22 de agosto, eles revelam outros processos em aberto do requerente nos quais os acusados alegam que ator tem hábito de usar a lei para assediá-los e subjugá-los sem motivo real.

Hunter, de 47 anos, interpretou um padre morto (sim, morto) no filme estrelado por Goth e era obrigado a permanecer deitado no chão durante sua cena. Segundo ele, pediu à produção que garantisse que a atriz tomasse cuidado para não pisar em sua cabeça após ficar receoso em uma das tomadas. Logo depois da reclamação, ela teria o chutado deliberadamente, causando uma concussão grave. Ele ainda alega que a atriz de ascendência brasileira foi forçada a pedir desculpas, mas esperou até que estivessem sozinhos para intimidá-lo, dizendo: “Ninguém acreditará porque você é nada. Saia do meu set, seu bebê”. Agora, ele exige indenização de meio milhão de dólares advindos dela, do cineasta e da A24.

Desde a divulgação do caso, nenhum membro da equipe de produção procurado pela mídia americana disse ter testemunhado o ocorrido ou sido informado dele no set. O agente que conseguiu o trabalho para o ator, Jeff Olan, também disse à revista que não recebeu a queixa. De acordo com os funcionários, Hunter jamais informou alguém da suposta lesão que teria afetado sua consciência e o levado para o pronto socorro.

Passado complicado

No passado, o figurante passou dez dias em uma prisão local por organizar golpes contra estudantes universitários. Pela plataforma Craigslist, ele anunciava apartamentos para aluguel e obtinha dinheiros dos locatários pretendentes enquanto já estava passando a concessão do imóvel para outro proprietário. O caso foi arquivado após três anos de liberdade condicional, e Hunter diz não ter provado a inocência por culpa de um advogado ruim.

Já em 2022, sua ex-namorada pediu uma ordem de restrição contra ele por perseguição e ameaças de vazamento de vídeos pornográficos após um término conturbado. Ela recebeu uma ordem de proteção legal, mas ele agora apela a decisão e processa também o padrasto da mulher por supostamente tê-lo empurrado e ameaçado. Além disso, ele exige 2 milhões da autora do caso por supostamente ter se recusado a gravar um filme dirigido por ele após um pagamento de 2000 dólares.

Assim como Goth, a ex-namorada e o padrasto alegam que Hunter é culpado de litígio vexaminoso — processos sem mérito. No momento, juízes ainda avaliam se as denúncias do ator possuem base ou não.

