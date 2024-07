Figurante que acusa Mia Goth de agressão revela mais detalhes sobre o caso

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O figurante James Hunter revelou novos detalhes sobre o processo que move contra Mia Goth, estrela de MaXXXine, acusada de chutá-lo intencionalmente na cabeça durante as filmagens do longa. Em entrevista ao portal Dread Central, Hunter disse que a atriz o seguiu até o banheiro após o incidente. Quando o figurante tentou pedir desculpas por não ter trancado a porta, presumindo que a situação era um mal-entendido, ele ouviu de Goth: “Ninguém vai acreditar em você porque você não é nada. Dê o fora do meu set, seu bebezão”.

Relembre o caso

Em janeiro deste ano, James Hunter abriu um processo contra a atriz Mia Goth por agressão, acusando-a de chutá-lo durante a gravação de uma cena no set de MaXXXine, em abril de 2023. Hunter afirma que foi contratado por três dias para interpretar um personagem morto e, na primeira noite de filmagens, ficou deitado no chão por horas coberto de sangue falso, “suportando formigas e mosquitos”. Na cena, Goth deveria passar correndo pelo personagem, olhar para baixo e continuar correndo. O processo alega que, na quarta tomada, a atriz quase pisou em Hunter, que reclamou com um assistente de direção. A queixa foi repassada à Goth e, na tomada seguinte, ela teria chutado Hunter na cabeça propositalmente. Ele sofreu uma concussão e, depois que a cena foi concluída, a atriz ainda o “insultou, zombou e menosprezou”.

No dia seguinte, a agência de elenco avisou Hunter que não o queria de volta nos dois dias de filmagem restantes. Dessa forma, o processo também inclui uma queixa de rescisão injusta do contrato de trabalho, endereçada ao estúdio A24, ao diretor Ti West e à Mia Goth. Hunter pede 250.000 dólares (cerca de 1,3 milhões de reais), que devem custear suas despesas médicas e indenizá-lo por danos morais.

Até o momento, Goth não respondeu às acusações. Em nota, um representante da A24 declarou que as queixas do figurante “simplesmente não são verdadeiras”. “Como se trata de um litígio ativo, não podemos dizer mais nada neste momento, mas continuamos a defender vigorosamente Mia e toda a equipe de filmagem contra essas alegações extremamente infundadas”, diz o texto.

